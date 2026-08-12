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10:08 (UTC+5), 12 Августа 2026

Смерть разнорабочего на полигоне ТКО в Башкирии признали страховым случаем

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Иван Вавилов

Трагедия произошла больше года назад — в июне 2025 года на полигоне твердых коммунальных отходов в Ишимбайском районе. На 42-летнего разнорабочего «Эко-Сити» упали три тюка спрессованного картона весом от 200 до 500 кг. Мужчина погиб на месте, информирует Гострудинспекция Башкирии.

Известно, что сначала с ним был заключен договор услуг, но суд в феврале 2026 года признал: по факту это были трудовые отношения. После этого ведомство провело новое расследование и выяснило причины: на предприятии не продумали технологию складирования тюков, а сотрудника допустили к работе без обучения по охране труда.

Теперь случай официально признан производственным. Это значит, что родственники погибшего смогут получить государственную страховую выплату.

Ранее в Башкирии учительница через суд восстановилась на работе.

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