В Башкирии учительница через суд восстановилась на работе

В Кармаскалинском районе незаконно уволенная сельская учительница восстановилась на работе. Разобраться в этой ситуации ей помогли инспекторы Роструда.

Как сообщили в Гострудинспекции, преподавательница физики с 37-летним стажем, обладательница республиканского звания «Отличник образования» вышла на пенсию, но её попросили продолжить работу, а в конце учебного года уволили в связи с «истечением срока трудового договора». Причём о его расторжении педагог узнала случайно, с приказом её не ознакомили, уведомления (как положено по закону, не менее чем за три дня) она тоже не получала. При этом, выяснили в ГТИ, с учительницей был оформлен бессрочный трудовой договор. Поэтому формулировка её увольнения совершенно не корректна. Суд постановил восстановить сотрудницу школы в должности.

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