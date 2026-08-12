Полное солнечное затмение 12 августа пройдёт мимо Башкирии

Сегодня, 12 августа 2026 года, в мире происходит полное солнечное затмение, но жители Башкирии увидеть его не смогут. Как сообщили в Уфимском городском планетарии, полная фаза затмения пройдёт за пределами видимости республики.

Однако, по словам доцента кафедры теоретической физики физико-технического института УУНиТ Фарита Закирьянова, это редкое астрономическое явление — не единственное, которое произойдёт сегодня.

«Это не одно астрофизическое событие, а три независимых, которые просто приходятся на один день. Причём парад планет будет наблюдаться перед рассветом, солнечное затмение — днём, а Персеиды — ночью, ближе к рассвету», — пояснил учёный в комментарии для «Башинформа».

Полное солнечное затмение 12 августа будет наблюдаться в акватории Северного Ледовитого океана, Гренландии, Исландии и Испании. В России его смогут увидеть лишь жители северо-восточной части полуострова Таймыр.

В Москве солнечное затмение будет видно лишь частично — Луна закроет не более 3% солнечного диска, и наблюдение будет доступно только на несколько минут у самого горизонта в конце дня.

Добавим, что следующее значимое для жителей Башкирии частное солнечное затмение произойдёт 1 июня 2030 года — его фаза составит 0,9, что означает почти полное закрытие солнечного диска. Полное солнечное затмение в республике можно будет наблюдать только 20 апреля 2061 года.