Башкирию на следующей неделе удивит астрономическое трио

Доцент кафедры теоретической физики физико-технического института УУНиТ Фарит Закирьянов рассказал «Башинформу», что республику ждёт довольно редкое совпадение: солнечное затмение, парад планет и пик метеорного потока Персеиды.

«Это не одно астрофизическое событие, а три независимых, которые просто приходятся на один день, — отметил учёный. — Причём, парад планет будет наблюдаться перед рассветом, солнечное затмение — днём, а Персеиды — ночью, ближе к рассвету».

По его данным, в Башкирии полного солнечного затмения видно не будет — лишь частичная фаза, практически не заметная в регионе. На севере европейской части России условия для наблюдения частичного солнечного затмения уже лучше, особенно, в Мурманске и на Кольском полуострове. Самое же удачное для этого место в России — полуостров Таймыр.

«Зато во всей красе нам будет доступен утренний парад планет. Примерно за полчаса до восхода Солнца яркие Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн выстроятся в эффектную дугу, видимую невооруженным глазом. А если взять бинокль или телескоп, то с их помощью можно будет рассмотреть также Уран и Нептун. Но самым зрелищным объектом для нашей республики в указанный день станут Персеиды. Это — реальный шанс увидеть много метеоров и загадать желание на падающую звездочку. Главное условие успеха — прозрачность неба и наличие свободного горизонта. Смотреть надо на восточную-северо-восточную область с каких-либо возвышенностей или степных участков без лесополос», — рассказал Фарит Закирьянов.

Для просмотра подойдут открытые площадки вдали от городской засветки, причем чем темнее небо, тем лучше: после полуночи и до рассвета.

«Охотиться» и любоваться звездопадом удобнее лёжа на спине, дав глазам минут 15-20 привыкнуть к темноте. В этом году условия, сопровождающие космическое шоу, ожидаются особенно удачными, так как метеорный пик совпадает с новолунием и свет Луны не будет мешать. Лишь бы погода была ясной", - отметил эксперт.

Ректор УУНиТ, доктор химических наук, профессор Вадим Захаров добавил, что наблюдения за подобными астрономическими явлениями традиционно используются в учебном процессе вуза.