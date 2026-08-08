Жители Башкирии увидят сближение Марса со старой Луной

Сближение планет и спутника Земли можно будет наблюдать в созвездии Тельца, передает уфимский планетарий.
Марс, видимый как желтая звезда величиной +1.3, взойдет в 1.20 и будет находиться ниже Луны. Убывающий лунный серп появится на небе в 00.37, его фаза составит 18% (новолуние ожидается 12 августа).
На следующее утро Луна сместится левее и ниже Марса, а ее серп станет еще тоньше.
Напомним, полное солнечное затмение, которое произойдёт 12 августа, не будет видно на территории Башкирии.
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