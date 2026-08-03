Солнечное затмение 12 августа: увидят ли его в Башкирии

Полное солнечное затмение, которое произойдёт 12 августа, не будет видно на территории Башкирии. Как сообщили в Уфимском планетарии, полная фаза затмения будет наблюдаться в Исландии, Гренландии и Испании. В России её смогут увидеть лишь жители северо-восточной части полуострова Таймыр.

При этом частные фазы затмения будут доступны для наблюдения на северо-западе страны. Например, в Санкт-Петербурге Луна закроет 79% солнечного диска.

Следующее частное затмение, которое смогут увидеть жители Башкирии, произойдёт 2 августа 2027 года, однако его фаза составит всего одну сотую и будет практически незаметна. А вот 1 июня 2030 года республику ждёт великолепное частное затмение с фазой 0,9 — почти полное закрытие солнечного диска. Полное солнечное затмение у нас в республике можно будет наблюдать только 20 апреля 2061 года.