Солнечное затмение 12 августа: увидят ли его в Башкирии

Полное солнечное затмение, которое произойдёт 12 августа, не будет видно на территории Башкирии. Как сообщили в Уфимском планетарии, полная фаза затмения будет наблюдаться в Исландии, Гренландии и Испании. В России её смогут увидеть лишь жители северо-восточной части полуострова Таймыр.
При этом частные фазы затмения будут доступны для наблюдения на северо-западе страны. Например, в Санкт-Петербурге Луна закроет 79% солнечного диска.
Следующее частное затмение, которое смогут увидеть жители Башкирии, произойдёт 2 августа 2027 года, однако его фаза составит всего одну сотую и будет практически незаметна. А вот 1 июня 2030 года республику ждёт великолепное частное затмение с фазой 0,9 — почти полное закрытие солнечного диска. Полное солнечное затмение у нас в республике можно будет наблюдать только 20 апреля 2061 года.
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