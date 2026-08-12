Авиакомпания назвала причину отмены рейса Уфа – Тбилиси

В авиакомпании «Азимут» прокомментировали внезапную отмену рейса Уфа – Тбилиси. Как ранее писал «Башинформ», 10 августа пассажиры должны были вылететь в Грузию в 6.30 утра. Но посадка вовремя не началась, а затем и вовсе из-за беспилотной опасности воздушное пространство закрыли. После длительного ожидания, в 14.00 несостоявшимся туристам объявили об отмене вылета.

Представители авиакомпании пояснили журналисту информагентства, что причиной такого решения стал именно введенный план «Ковер».

«Авиакомпания отменила рейс по причине введения ограничений на использование воздушного пространства в зоне аэропорта Уфа. Пассажиры были проинформированы о возможности переоформления авиабилетов на другие даты в рамках действующего расписания, в том числе на ближайшую доступную дату – 14 августа, а также о порядке возврата денежных средств. Информация предоставлялась представителями авиакомпании в аэропорту и направлялась пассажирам по электронной почте и смс. Пассажирам были оказаны услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами», – говорится в официальном сообщении.

Между тем ближайшая дата вылета, 14 августа, большинству пассажиров не подходила. Так как многие заранее планировали отдых в другой стране, брали отпуск на определенные даты, бронировали отели и экскурсии, внося предоплату.