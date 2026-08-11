Остались без отпуска: авиакомпания внезапно отменила рейс из Уфы в Грузию

Как рассказала «Башинформу» одна из пассажирок, вылет был запланирован на 6.30 10 августа. Но посадку вовремя не объявили, а затем в Башкирии и вовсе ввели режим беспилотной опасности, ограничив и работу аэропорта.

Сначала на электронных табло появилась информация о переносе времени вылета, затем «Азимут» начал рассылать сообщения об отмене рейса.

«Около 14 часов надпись "Тбилиси" просто исчезла с табло. Когда мы спросили, что случилось, сказали: ждите информацию. В 14.06 пришло СМС от авиакомпании об отмене рейса, а спустя 20 минут после этого было объявлено, что беспилотная опасность снята», – рассказала Елена.

При этом, как утверждает собеседница информагентства, самолет, предназначенный для вылета в Тбилиси, уже стоял на взлетно-посадочной полосе. Почему вдруг рейс отменили, пассажирам не смогли объяснить ни сотрудники аэропорта, ни представители авиакомпании. В «Азимуте» пассажирам предложили либо вернуть деньги за билеты, либо вылететь на четыре дня позже. Для большинства оба варианта были неприемлемы, потому что в Грузии были забронированы гостиницы, экскурсии и автомобили для них.

«Мне сказали, что опция доставки меня до Тбилиси будет доступна только 14 августа. Извините, но у меня обратный билет на 17-е число! Отпуск испорчен, сидим дома», – возмущается уфимка.

«Башинформ» направил официальный запрос в авиакомпанию для разъяснения ситуации. Мы опубликуем, как только его получим.

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