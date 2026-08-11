Владелец форелевой фермы в Башкирии незаконно перекрыл доступ к реке Нугуш

В водоохранной зоне реки Нугуш, ниже гидроузла водохранилища, сотрудники минэкологии республики выявили нарушение. Организация, занимающаяся разведением рыбы, установила металлический забор в пределах береговой полосы. Часть ограждения оказалась прямо в реке. Тем самым предприятие перекрыло свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.
Владельцу форелевой фермы выдали предостережение. Однако повторная проверка показала: нарушение так и не устранили. Теперь отдел правового обеспечения министерства начал претензионно-исковую работу, чтобы через суд обязать организацию снести ограждение и вернуть людям доступ к реке. Ситуация остаётся на контроле ведомства.
Выездная проверка проводилась в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Илишевском районе предприниматель не приступил к добыче общераспространённых полезных ископаемых в установленные лицензионным соглашением сроки, а также несвоевременно представил государственную геологическую и статистическую отчётность.
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