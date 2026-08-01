В Башкирии предпринимателя уличили в нарушении условий недропользования

Нефтекамский территориальный комитет минэкологии Башкирии выявил нарушения условий лицензии на пользование недрами у индивидуального предпринимателя в Илишевском районе. Проверка проводилась в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Как сообщили в ведомстве, предприниматель не приступил к добыче общераспространённых полезных ископаемых в установленные лицензионным соглашением сроки, а также несвоевременно представил государственную геологическую и статистическую отчётность. По итогам проверки ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В минэкологии напоминают, в соответствии со статьёй 22 Закона РФ «О недрах» пользователь недр обязан выполнять условия, установленные лицензией. Нарушение этих условий может повлечь досрочное прекращение права пользования недрами.

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