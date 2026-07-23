В Башкирии председателя гаражного кооператива наказали за свалку у реки

Отходы сбрасывались на берег из-за отсутствия организованных мест накопления отходов на территории кооператива, пояснили в ведомстве.
Свалку мусора обнаружили в ходе рейда Нефтекамского территориального комитета минэкологии, организованного Дюртюлинской межрайонной прокуратурой. данная работа выполняется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
По данному факту Дюртюлинской межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении. К ответственности привлекли председателя гаражного кооператива. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
В настоящее время правлением гаражного кооператива приняты меры по очистке территории от отходов производства и потребления.
Ранее в Башкирии за незаконный сброс отходов оштрафовали Балтачевскую центральную районную больницу.
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