Пятница, 24 Июля 2026
|
Уфа
+20 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
23:44 (UTC+5), 23 Июля 2026

В Башкирии председателя гаражного кооператива наказали за свалку у реки

В Дюртюлях в водоохранной зоне реки, протекающей вдоль границы гаражного кооператива, обнаружено захламление отходами из полиэтилена, использованными колёсными шинами легковых автомобилей и другим мусором. О нарушении сообщили в министерстве природопользования и экологии Башкирии.

Фото: министерство природопользования и экологии Башкортостана | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Прослушать статью:

Отходы сбрасывались на берег из-за отсутствия организованных мест накопления отходов на территории кооператива, пояснили в ведомстве.

Свалку мусора обнаружили в ходе рейда Нефтекамского территориального комитета минэкологии, организованного Дюртюлинской межрайонной прокуратурой. данная работа выполняется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

По данному факту Дюртюлинской межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении. К ответственности привлекли председателя гаражного кооператива. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время правлением гаражного кооператива приняты меры по очистке территории от отходов производства и потребления.

Ранее в Башкирии за незаконный сброс отходов оштрафовали Балтачевскую центральную районную больницу.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru