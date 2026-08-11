В Башкирии за неделю остановили 337 опасных водителей

Госавтоинспекторы на дорогах республики задержали 337 человек, которые сели за руль, будучи нетрезвыми. Двое из них устроили ДТП. Такие данные на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова. Всего с начала года от управления транспортом отстранили более 9,5 тысячи человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее «Башинформ» писал о том, что с пятницы и на протяжении всех выходных ГАИ проводит массовые проверки водителей, уделяя особое внимание выявлению нетрезвых водителей.
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