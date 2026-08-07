ГАИ Башкирии анонсировала массовые рейды на дорогах в выходные

В пятницу вечером и на протяжении предстоящих выходных Госавтоинспекция республики организует широкомасштабные рейды. Мероприятия направлены на профилактику ДТП и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщили в ведомстве.
В рамках мероприятий запланированы массовые и сплошные проверки водителей с максимальным задействованием личного состава. Особое внимание инспекторы уделят выявлению нетрезвых водителей, а также автомобилистов, не имеющих прав или лишенных удостоверений.
Кроме того, экипажи ДПС нацелены на пресечение нарушений правил применения ремней безопасности и детских кресел, проезда на запрещающий сигнал светофора, непредоставления преимущества пешеходам, а также на выявление технически неисправных автомобилей, включая незаконную тонировку и изменения в конструкции.
В госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения влечет штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.
Водителей призвали соблюдать ПДД, проявлять взаимное уважение на дороге и планировать поездки заранее.
Ранее житель Башкирии не смог спрятать машину от ареста.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.