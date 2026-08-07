ГАИ Башкирии анонсировала массовые рейды на дорогах в выходные

В пятницу вечером и на протяжении предстоящих выходных Госавтоинспекция республики организует широкомасштабные рейды. Мероприятия направлены на профилактику ДТП и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщили в ведомстве.

В рамках мероприятий запланированы массовые и сплошные проверки водителей с максимальным задействованием личного состава. Особое внимание инспекторы уделят выявлению нетрезвых водителей, а также автомобилистов, не имеющих прав или лишенных удостоверений.

Кроме того, экипажи ДПС нацелены на пресечение нарушений правил применения ремней безопасности и детских кресел, проезда на запрещающий сигнал светофора, непредоставления преимущества пешеходам, а также на выявление технически неисправных автомобилей, включая незаконную тонировку и изменения в конструкции.

В госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения влечет штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.

Водителей призвали соблюдать ПДД, проявлять взаимное уважение на дороге и планировать поездки заранее.

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