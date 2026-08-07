Житель Башкирии не смог спрятать машину от ареста

Житель Иглинского района не хотел выплачивать компенсацию морального вреда и в итоге лишился иномарки.

Служба приставов приняла на исполнение производство взыскания долга и выяснила, что должник имеет автомобиль Mitsubishi Lancer Cedia. Однако обнаружить эту машину оказалось не так просто. Владелец и сам не проживал по месту регистрации, и не показывал там своё авто. «Седию» в итоге пришлось объявлять в исполнительный розыск. Автомобиль нашёлся в Уфе, его тут же забрали на спецстоянку. Машину реализуют на торгах и закроют долг перед пострадавшими.

Ранее сообщали: Росимущество продаёт очередную партию автомобилей должников из Башкирии.