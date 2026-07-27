Понедельник, 27 Июля 2026
Уфа
+29 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
08:57 (UTC+5), 27 Июля 2026

От «Гранты» до Land Cruiser: в Башкирии выставили на торги машины должников

Лоты начинаются от 250 тысяч рублей.

Фото: ИА "Башинформ" | Архив
Ляйсан Закирова
Прослушать статью:

Территориальное управление Росимущества запустило торги по продаже арестованного автотранспорта должников. В «распродаже» участвуют 11 автомобилей, от отечественных автомобилей до элитных иномарок. Самый доступный лот — Skoda Octavia 2008 года выпуска с начальной ценой 250 665 рублей. Наиболее дорогой — Toyota Land Cruiser 150 2021 года, оценённый в 4 024 155 рублей.

Полный перечень лотов:

  • Skoda Rapid (2016) — 706 180 руб.;

  • Renault Duster (2015) — 595 340 руб.;

  • Chevrolet Niva (2014) — 332 010 руб.;

  • Iveco Fiat 65-9 (грузовой фургон, 1990) — 427 720 руб.;

  • Lada Vesta (2020) — 433 500 руб.;

  • Toyota Land Cruiser 150 (2021) — 4 024 155 руб.;

  • Peugeot 2008 (2016) — 713 150 руб.;

  • Skoda Octavia (2008) — 250 665 руб.;

  • Mercedes Benz GLK220 (2012) — 1 059 440 руб.;

  • ГАЗель Next (грузопассажирский фургон, 2022) — 2 363 841,5 руб.;

  • Lada Granta (2021) — 454 665 руб.

Аукцион пройдёт в электронном формате на платформе АО «Сбербанк-АСТ». Заявки принимаются до 15 августа 2026 года. Все транспортные средства обременены арестом, а на большинство из них также оформлен залог. Машины расположены в разных точках Башкортостана: в Уфе, Бирске, Стерлитамаке, а также в Чишминском, Иглинском, Мелеузовском, Аургазинском и Уфимском районах.

Ранее «Башинформ» писал о том, что конфискованные автомобили передали в зону СВО.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru