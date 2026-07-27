От «Гранты» до Land Cruiser: в Башкирии выставили на торги машины должников

Территориальное управление Росимущества запустило торги по продаже арестованного автотранспорта должников. В «распродаже» участвуют 11 автомобилей, от отечественных автомобилей до элитных иномарок. Самый доступный лот — Skoda Octavia 2008 года выпуска с начальной ценой 250 665 рублей. Наиболее дорогой — Toyota Land Cruiser 150 2021 года, оценённый в 4 024 155 рублей.
Полный перечень лотов:
Skoda Rapid (2016) — 706 180 руб.;
Renault Duster (2015) — 595 340 руб.;
Chevrolet Niva (2014) — 332 010 руб.;
Iveco Fiat 65-9 (грузовой фургон, 1990) — 427 720 руб.;
Lada Vesta (2020) — 433 500 руб.;
Toyota Land Cruiser 150 (2021) — 4 024 155 руб.;
Peugeot 2008 (2016) — 713 150 руб.;
Skoda Octavia (2008) — 250 665 руб.;
Mercedes Benz GLK220 (2012) — 1 059 440 руб.;
ГАЗель Next (грузопассажирский фургон, 2022) — 2 363 841,5 руб.;
Lada Granta (2021) — 454 665 руб.
Аукцион пройдёт в электронном формате на платформе АО «Сбербанк-АСТ». Заявки принимаются до 15 августа 2026 года. Все транспортные средства обременены арестом, а на большинство из них также оформлен залог. Машины расположены в разных точках Башкортостана: в Уфе, Бирске, Стерлитамаке, а также в Чишминском, Иглинском, Мелеузовском, Аургазинском и Уфимском районах.
Ранее «Башинформ» писал о том, что конфискованные автомобили передали в зону СВО.
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