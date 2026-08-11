Узбекская авиакомпания открывает прямой рейс из Уфы в Ташкент

Узбекская авиакомпания Centrum Air с 3 сентября открывает полетную программу из башкирской столицы в Ташкент. Прямые рейсы будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, на самолетах Airbus A320. Время в пути составит около 3 часов, сообщили в пресс-службе столичной авиагавани.

Ранее «Башинформ» писал о том, что по поручению Главы Башкирии в июне была сформирована бизнес-миссия в Узбекистан с участием министра предпринимательства и туризма РБ Светланы Верещагиной и представителей ведущих туристических компаний региона. Тогда было заключено 60 соглашений о сотрудничестве. Запуск прямого рейса – один из результатов проведенных переговоров.