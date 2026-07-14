Туризм как «мягкая сила»: как Башкирия строит новые мосты со странами ЕАЭС

Тема развития туризма в странах Евразийского экономического союза в последнее время звучит на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин назвал туризм «многообещающей сферой евразийской интеграции» и подчеркнул, что принимаемая концепция развития сотрудничества в этом направлении содержит «конкретные ориентиры по увеличению туристических потоков внутри Евразийского союза».
Эти слова особенно важны в контексте новой геополитической реальности, когда Россия переориентирует внешнеэкономические и культурные связи на восток и юг. Башкортостан, имеющий давние исторические и культурные связи со странами Центральной Азии, оказался на передовой этого процесса. Башкирия действует не просто как регион с богатым культурным наследием, а как стратегический игрок, укрепляющий человеческие и деловые связи с бывшими республиками Советского Союза.
И туризм здесь — идеальный инструмент. По сути, туризм становится продолжением внешнеэкономической политики, только уже в «человеческом измерении». Именно поэтому в июне 2026 года по поручению Радия Хабирова была сформирована бизнес-миссия в Узбекистан с участием министра предпринимательства и туризма РБ Светланы Верещагиной и представителей ведущих туристических компаний региона. Её задача — не просто показать туроператорам Ташкент, Самарканд и Бухару, а создать реальный, коммерчески выгодный и массовый продукт.
Итоги деловой поездки делегации Башкортостана в Узбекистан говорят сами за себя: более 60 соглашений с туроператорами, ежедневные прямые рейсы, сотни туристов, которые уже открывают для себя эту страну. Но за этими цифрами стоит нечто большее — возвращение языка доверия и экспорт культурных смыслов.
Кстати, в экспорте Башкирия традиционно сильна. Буквально на днях республику признали одним из регионов-лидеров по внедрению регионального экспортного стандарта.
«Мы работу ведём с регионами по традиционному набору инструментов — это так называемый региональный экспортный стандарт, который мы в прошлом году обновили на основе практик регионов-лидеров, таких как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан», — подчеркнула гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
Но экспортировать можно не только товары и промышленность. Как справедливо заметил один из участников бизнесс-миссии в Узбекистан — председатель Ассоциации туриндустрии Республики Башкортостан, руководитель агентства «Хазина Тур» Комил Сиразетдинов, «мы ещё экспортируем добрососедские отношения».
По его словам, современный туристический обмен — это не просто коммерческий продукт. Это долгосрочная инвестиция в отношения между странами, которые исторически были связаны общими ценностями и традициями.
Особенно важным, по его мнению, является сохранение русского языка в этих республиках. Собеседник агентства убежден: именно поток туристов из России создает естественный экономический спрос на знание языка: востребованность русскоязычных гидов, персонала в отелях и сфере услуг становится лучшим стимулом для поддержания живой коммуникации.
Подтверждение своим словам Комил Сиразетдинов видит регулярно, поскольку «Хазина тур» уже на протяжении нескольких лет успешно развивает направление Средней Азии.
«На сегодняшний день наша компания предлагает туры в Узбекистан практически круглый год. В эту страну из Уфы еженедельно отправляется только 8 авиарейсов, не считая поездов. И транспорт всегда заполнен, что показывает: мы, наша история, культура, интересны друг другу. И мы общаемся, причем на русском языке, который раньше для всех нас, граждан СССР, был государственным языком общения. И, кстати, буквально на днях Президент Владимир Путин по итогам заседания дал поручение продвигать русский язык как язык межнационального общения. Это и есть та самая „мягкая сила“, — говорит эксперт. — Партнеру можно верить только тогда, когда ты его знаешь, понимаешь и говоришь с ним на одном языке. Развивая туризм, мы, по сути, экспортируем добрососедские отношения, укрепляя доверие на самом высоком, человеческом уровне».
Комил Сиразетдинов предлагает амбициозную инициативу: создание Ассоциации туроператоров стран СНГ. Такая структура, по его мнению, могла бы стать координационным центром для разработки совместных промо-туров, авторских маршрутов и систематического обмена опытом. Именно создание профильной структуры по туризму, культуре и гостеприимству на уровне СНГ позволило бы перевести сотрудничество из формата разовых акций в системную работу.
«Люди хотят общаться, узнавать друг друга, ездить в гости. И здесь важно понимать, что Башкирия выступает не только как „потребитель“ туристических направлений, но и как регион, развивающий внутренний потенциал. Наша задача — работать на прием и на выезд. „Хазина тур“ был одним из первопроходцев в создании туров выходного дня в Башкортостане еще в 2007 году, и сегодня мы продолжаем интегрировать республику в глобальную туристическую сеть. Это стратегический баланс: мы показываем миру наше гостеприимство и одновременно укрепляем связи с нашими ближайшими соседями, создавая фундамент для будущего, в котором нас объединяют не только границы, но и реальные, живые человеческие отношения», — резюмировал руководитель турагентства.
Комил Сиразетдинов также делает особый акцент на развитии инфраструктуры. К примеру, создание Евразийского музея кочевых цивилизаций, фестиваль башкирской лошади «Башкорт аты», геопарк «Торатау» — всё это работает на привлечение туристов из дружественных стран.
По словам туроператора, уже сегодня в странах ближнего зарубежья часто можно услышать песни башкирской группы AY YOLA, как самый красноречивый показатель дружбы народов. В этом участники бизнес-миссии могли убедится сами. В Тянь-Шанских горах местный диджей, узнав о гостях из Башкортостана, включил песню «Хомай». И это оказалось не случайностью — на протяжении всей поездки наши делегаты чувствовали это внимание, чуткость и удивительную связь. В самолёте, на рынке, в гостиницах — люди подходили и рассказывали, что знают Уфу, что у них там живут родственники или что они уже бывали в Башкирии.
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