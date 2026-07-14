Туризм как «мягкая сила»: как Башкирия строит новые мосты со странами ЕАЭС

Тема развития туризма в странах Евразийского экономического союза в последнее время звучит на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин назвал туризм «многообещающей сферой евразийской интеграции» и подчеркнул, что принимаемая концепция развития сотрудничества в этом направлении содержит «конкретные ориентиры по увеличению туристических потоков внутри Евразийского союза».

Эти слова особенно важны в контексте новой геополитической реальности, когда Россия переориентирует внешнеэкономические и культурные связи на восток и юг. Башкортостан, имеющий давние исторические и культурные связи со странами Центральной Азии, оказался на передовой этого процесса. Башкирия действует не просто как регион с богатым культурным наследием, а как стратегический игрок, укрепляющий человеческие и деловые связи с бывшими республиками Советского Союза.

И туризм здесь — идеальный инструмент. По сути, туризм становится продолжением внешнеэкономической политики, только уже в «человеческом измерении». Именно поэтому в июне 2026 года по поручению Радия Хабирова была сформирована бизнес-миссия в Узбекистан с участием министра предпринимательства и туризма РБ Светланы Верещагиной и представителей ведущих туристических компаний региона. Её задача — не просто показать туроператорам Ташкент, Самарканд и Бухару, а создать реальный, коммерчески выгодный и массовый продукт.

Итоги деловой поездки делегации Башкортостана в Узбекистан говорят сами за себя: более 60 соглашений с туроператорами, ежедневные прямые рейсы, сотни туристов, которые уже открывают для себя эту страну. Но за этими цифрами стоит нечто большее — возвращение языка доверия и экспорт культурных смыслов.

Кстати, в экспорте Башкирия традиционно сильна. Буквально на днях республику признали одним из регионов-лидеров по внедрению регионального экспортного стандарта.

«Мы работу ведём с регионами по традиционному набору инструментов — это так называемый региональный экспортный стандарт, который мы в прошлом году обновили на основе практик регионов-лидеров, таких как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан», — подчеркнула гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Но экспортировать можно не только товары и промышленность. Как справедливо заметил один из участников бизнесс-миссии в Узбекистан — председатель Ассоциации туриндустрии Республики Башкортостан, руководитель агентства «Хазина Тур» Комил Сиразетдинов, «мы ещё экспортируем добрососедские отношения».

По его словам, современный туристический обмен — это не просто коммерческий продукт. Это долгосрочная инвестиция в отношения между странами, которые исторически были связаны общими ценностями и традициями.