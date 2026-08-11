Спасатели рассказали об оперативной обстановке в лесах Башкирии

За минувшие сутки зарегистрировано одно загорание сухой травы в Баймакском районе, сообщили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Пожар потушен.

Всего с начала этого года в республике возникло 16 лесных пожаров на общей площади более 87 гектаров и 218 загораний сухой растительности на площади, превышающей 654 гектара.

«Ситуацию держим на контроле!» — подчеркнули спасатели.

Ранее синоптики сообщили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня.