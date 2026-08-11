В Башкирию вновь придет жара

Синоптики сообщили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня.
По данным Башгидромета, сегодня в регионе без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26°.
В среду, 12 августа, также без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +23, +28°.
В четверг, 13 августа, по-прежнему без существенных осадков, днем по северо-западу республики ожидаются небольшие дожди. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +15°, днем +22, +27°, по юго-востоку до +32°.
Ранее в Уфе во время урагана дерево упало на иномарку, сообщал Башинформ.
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