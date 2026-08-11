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12:14 (UTC+5), 11 Августа 2026

Фейковый указ: в Башкирии выявили подделку с «курсами для чиновников»

На официальные электронные почты госучреждений и районных администраций Башкирии пришел документ, якобы подписанный руководителем региона Радием Хабировым. Об этом сообщает портал «Фактчекинг по-башкирски».

Галина Бахшиева
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В документе сообщается об обязательном профессиональном обучении государственных и муниципальных служащих, а также руководителей госучреждений и предприятий региона. Для усиления эффекта достоверности поддельный указ сопроводили письмом от имени руководителя администрации Главы РБ за подписью Искандера Ахметвалеева.

Согласно фальшивому указу, с 31 августа 2026 года всех чиновников и бюджетников обяжут пройти курсы с отрывом от основной деятельности. Для мужчин предусмотрены направления «Оператор БПЛА» и «Взрывотехник», для женщин — оказание первой медпомощи при минно-взрывных травмах, частичных ампутациях и колото-резаных ранениях. Без сдачи экзаменов к работе якобы не допустят.

«Этот документ — подделка, — отмечается на портале „Фактчекинг по-башкирски“. — Никакого подобного указа в республике не издавали и не распространяли. Официальные органы власти не публиковали его на своих порталах и не рассылали в качестве руководства к действию».

Письмо направлено с поддельного почтового ящика aprb_bashkortostan@mail.ru. Это при том, что республиканские органы власти не используют открытые почтовые сервисы, такие как mail.ru, а имеют собственный домен bashkortostan.ru.

Кроме того, в сопроводительном письме допущена фактическая ошибка: в настоящее время И. Р. Ахметвалеев занимает должность исполняющего обязанности руководителя администрации Главы Республики Башкортостан.

«Такие фейковые распоряжения и массовые рассылки — давно отработанная схема провокаций со стороны ЦИПСО. Их цель — дестабилизировать обстановку, посеять страх и социальную напряженность среди госслужащих и населения, — отмечается в сообщении. — Будьте бдительны! Проверяйте любую информацию исключительно на официальных сайтах органов власти. Не открывайте и не доверяйте неподтвержденным файлам из сомнительных источников».

Ранее Башинформ сообщил о том, что в республике участились случаи мошенничества: аферисты звонят родственникам погибших участников СВО, представляясь сотрудниками администрации главы, правительства или минтруда. Они приглашают на мероприятия, обещают награды или просят данные для оформления выплат.

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