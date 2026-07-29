Обещают награды и деньги: в Башкирии мошенники звонят семьям воинов

В республике участились случаи мошенничества: аферисты звонят родственникам погибших участников СВО, представляясь сотрудниками администрации главы, правительства или минтруда. Они приглашают на мероприятия, обещают награды или просят данные для оформления выплат, сообщает портал «Фактчекинг по-башкирски». Звонят злоумышленники в основном с мобильных номеров или через мессенджеры.

Правоохранители призывают быть бдительными: не называть свои данные, не соглашаться на предложения сразу, а попросить назвать рабочий стационарный номер телефона и перезвонить самостоятельно. Настоящий сотрудник это поймёт, а мошенник начнёт уходить от ответа.

Если поступил такой звонок, информацию можно перепроверить по официальным телефонам:

по вопросам наград военнослужащих — управление главы РБ по госслужбе и кадровой политике: +7 (347) 280-85-27;

по вопросам республиканских мероприятий для участников СВО — отдел координации работы с участниками СВО аппарата правительства РБ: +7 (347) 280-83-58;

по вопросам выплат родственникам — отдел работы с ветеранами СВО министерства семьи, труда и соцзащиты РБ: +7 (347) 218-07-21.

Телефоны работают в рабочие дни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Подробнее о том, как в Башкирии мошенники обманывают близких бойцов СВО, читайте в материале «Башинформа».