В Башкирии продолжают работать сельхозярмарки

Сегодня в Башкирии продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки, напомнили в министерстве торговли и услуг региона.

Ярмарочная торговля стартовала еще в пятницу, 7 августа. За три выходных дня, с 7 по 9 августа сельхозярмарки пройдут в 34 городах и районах республики. Организовано в общей сложности 44 ярмарочных площадки. Адреса и контактные данные собраны на сайте Минторга РБ по ссылке.

Так, например, в Уфе ярмарочную торговлю организуют сегодня на площадках по улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта.