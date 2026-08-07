В Уфе состоятся ярмарки выходного дня

Мэрия Уфы анонсировала проведение сельскохозяйственных ярмарок 8 и 9 августа.

В Уфе 8 и 9 августа состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральные, свежие продукты, включая мед, фрукты и овощи, напрямую от башкирских производителей.

В субботу и воскресенье ярмарочную торговлю организуют на площадках по улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта.

Ранее Башинформ сообщил о том, что урожай зерна в Башкирии превысил 700 тысяч тонн.