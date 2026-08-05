Урожай зерна в Башкирии превысил 700 тысяч тонн

Возглавляет условный рейтинг Стерлитамакский район, где валовой намолот зерновых и зернобобовых культур достиг почти 76 тысяч тонн. В Аургазинском районе уже собрали более 64 тысяч тонн, в Кармаскалинском и Чекмагушевском районах – по 53 тысячи тонн зерна.

В целом по республике валовой сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур превысил 700 тысяч тонн. Сейчас на полях работают хлеборобы 47 районов. Активно убирают озимые зерновые и масличные культуры, горох, ячмень и овес.

Напомним, в этом году общая площадь уборки зерновых и зернобобовых культур составляет 1,245 млн га, технических культур – 785 тысяч га.

Ранее Башинформ сообщил о том, что на уборке урожая-2026 в Башкирии задействованы 4 тысячи зерноуборочных комбайнов.