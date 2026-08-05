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17:50 (UTC+5), 05 Августа 2026

Урожай зерна в Башкирии превысил 700 тысяч тонн

В четырех районах Башкирии валовой намолот зерна превысил 50 тысяч тонн, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Возглавляет условный рейтинг Стерлитамакский район, где валовой намолот зерновых и зернобобовых культур достиг почти 76 тысяч тонн. В Аургазинском районе уже собрали более 64 тысяч тонн, в Кармаскалинском и Чекмагушевском районах – по 53 тысячи тонн зерна.

В целом по республике валовой сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур превысил 700 тысяч тонн. Сейчас на полях работают хлеборобы 47 районов. Активно убирают озимые зерновые и масличные культуры, горох, ячмень и овес.

Напомним, в этом году общая площадь уборки зерновых и зернобобовых культур составляет 1,245 млн га, технических культур – 785 тысяч га. 

Ранее Башинформ сообщил о том, что на уборке урожая-2026 в Башкирии задействованы 4 тысячи зерноуборочных комбайнов.

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