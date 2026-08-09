В Башкирии массово проверяют водителей

Речь, в частности, идет о следующих участках трасс:

— на 1307 км а/д М-5 «Урал»;

— на 125 и 206 км а/д Р-240;

— на 229 км а/д Уфа-Белорецк.

Водителям следует соблюдать скоростной режим, иметь при себе все необходимые документы и быть готовыми к возможной остановке для проверки.

«Рейды направлены на повышение безопасности на дорогах и профилактику нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание уделено нетрезвому вождению и перевозке детей-пассажиров», — отметил Севастьянов.

Накануне в Башкирии задержали 43 нетрезвых водителя, сообщал Башинформ.