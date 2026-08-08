43 нетрезвых водителя задержали в Башкирии за сутки

1500 различных нарушений пресекли сотрудники республиканской ГАИ за прошедшие сутки. Самое грубое — вождение в нетрезвом виде. Такой проступок совершили 43 водителя. Как рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, в отношении одного из них будет возбуждено уголовное дело: мужчина сел за руль повторно, уже имея административное наказание за аналогичное нарушение. Теперь ему грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

«Также выявлено выявлено 38 фактов нарушения правил перевозки детей. Инспекторы фиксировали поездки без использования детских удерживающих устройств. 35 случаев опасного выезда на полосу встречного движения, задержано 4 водителя, управлявших транспортом будучи лишенными такого права», — уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее «Башинформ» публиковал участки автодорог, где проходят массовые рейды ДПС на этих выходных.