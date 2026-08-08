На каких дорогах Башкирии проходят рейды Госавтоинспекции

Утром 8 августа на трассах республики наблюдается большое скопление экипажей ДПС. По словам главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, это связано с массовыми проверками водителей для исключения аварийности, нарушений ПДД, вождения в пьяном виде, без прав или после лишения, а также нарушений правил перевозки детей.
Сплошные проверки сегодня проходят на следующих участках: на 1307 и 1495 км а/д М5 Урал; на 103 км а/д Уфа-Янаул; на 135 и 218 км а/д Р-240; на 204 км а/д Уфа-Белорецк; на 6 и 101 км а/д Р-240 (подъезд к М-12).
В рейдах задействованы экипажи отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по региону.
«Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики», — подчеркнул Владимир Севастьянов.
Ранее «Башинформ» сообщал, что рейды ГАИ будут проходить в течение всех выходных.
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