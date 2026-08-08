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17:37 (UTC+5), 08 Августа 2026

В городе Башкирии устранили провал грунта после обращения жителя

Фото: ЦУР Башкортостана | соцсети
Иван Вавилов

Житель Баймака сообщил об обвале грунта возле дома по ул. Октябрьской, 20 через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» в начале июля 2026 года. Сигнал зафиксировала информсистема ЦУР Башкортостана, чьи специалисты взяли вопрос под контроль.

Мэрия города направила претензию подрядчику, проводившему прокладку водопровода на данном участке. В результате провал засыпали 14 июля.

Ранее в Уфе оперативно заасфальтировали дорожную яму после обращения жителя.

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