В городе Башкирии устранили провал грунта после обращения жителя

Житель Баймака сообщил об обвале грунта возле дома по ул. Октябрьской, 20 через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» в начале июля 2026 года. Сигнал зафиксировала информсистема ЦУР Башкортостана, чьи специалисты взяли вопрос под контроль.
Мэрия города направила претензию подрядчику, проводившему прокладку водопровода на данном участке. В результате провал засыпали 14 июля.
Ранее в Уфе оперативно заасфальтировали дорожную яму после обращения жителя.
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