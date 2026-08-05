В Уфе оперативно заасфальтировали дорожную яму после обращения жителя

Неравнодушный уфимец написал в соцсетях о крупной яме на дороге из Шакши в деревню Базилевку. Его комментарий зафиксировала информсистема ЦУР Башкортостана, после чего жалобу направили в администрацию Калининского района.

Известно, что в тот же день коммунальщики засыпали дорожный дефект инертным материалом, а на другой день, 4 августа, заасфальтировали.

Ранее в деревне Башкирии по запросу жительницы отремонтировали дорогу.