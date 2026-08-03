В деревне Башкирии по запросу жительницы отремонтировали дорогу

Ямы на дороге по улице Горной в деревне Геофизиков беспокоили жителей Уфимского района. Обращение в соцсетях с просьбой выполнить здесь ремонт написала в минувшем мае одна из сельчан.

Ее комментарий зафиксировала информсистема Центра управления республикой «Инцидент-менеджмент», после чего жалобу передали властям муниципалитета. Администрация направила обслуживающей организации письмо о необходимости работ, которые ЦУР держал на контроле.

В итоге обновление дороги завершили 23 июня.

Ранее стало известно, что Гафурийский район Башкирии получит допфинансирование на ремонт дорог.