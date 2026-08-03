Гафурийский район Башкирии получит допфинансирование на ремонт дорог

Как рассказал руководитель региона, дороги в райцентре Гафурийского района селе Красноусольский не ремонтировали очень долгое время. Нужно асфальтировать. Средства на эти цели району выделят.

«Сейчас район проектирует пешеходный мост, он очень нужный», — отметил Радий Хабиров и добавил, что его строительство, возможно, будет вестись в рамках программы «фонящих дорог».

Кроме того, планируется выделить средства на благоустройство села Красноусольский. Речь идет об обновлении тротуаров, работ по освещению.

«Нужно навести там эстетический порядок. Давайте его сделаем», — сказал Глава Башкирии.

Ранее Глава Башкирии сообщил о предстоящей модернизации Красноусольского детского санатория в Гафурийском районе.