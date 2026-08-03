Детский санаторий в Башкирии ждет большая модернизация – Хабиров

Санаторий специализируется на профилактике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней желудочно-кишечного тракта и заболеваний кожи у детей.
«Мы договорились оказать содействие в развитии инфраструктуры детского санатория „Красноусольск“. Туда обязательно требуются вложения, — подчеркнул Радий Хабиров на оперативном совещании правительства РБ. — К 14 сентября прошу представить план по его развитию и улучшению инфраструктуры. В целом хочу сказать, что все восемь государственных санаториев нашей республики работают хорошо, более 90 процентов заполняемости, с хорошей прибылью. Работа ведется».
На что сделали ставку санатории Башкирии, читайте в большом материале Башинформа.
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