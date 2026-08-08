В Башкирии дети из затронутых паводком домов отдохнут в лагере

Дети из семей, чьи дома в Аскинском районе пострадали от паводка, заехали в лагерь «Ирандык». Для ребят организован полноценный отдых и досуг, сообщил руководитель муниципалитета Динис Юсупов.
«От всей души благодарю главу администрации Абзелиловского района Айрата Аминева за тёплый приём, личное участие в организации этой поездки и внимание к каждому ребёнку. В трудный момент особенно важно чувствовать, что рядом есть люди, готовые прийти на помощь и окружить заботой», — прокомментировал Юсупов.
Ранее в Башкирии наградили фельдшеров ФАПа, которые дежурили во время паводка.
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