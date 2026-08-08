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23:00 (UTC+5), 08 Августа 2026

Стал известен город Башкирии, где поженились рекордное число пар

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Иван Вавилов

Нефтекамск отличился наибольшим количеством новых семей. По данным мэра города Эльдара Валидова, в красивую дату 08.08 в местном ЗАГСе поженились 29 пар.

«Это самое большое количество новых семей во всей республике. И ещё одна уникальная цифра досталась семье Вихаревых. Сергей и Мария стали 500-й зарегистрированной парой 2026 года», — отметил градоначальник.

Ранее в Башкирии в День семьи, любви и верности поженились 160 пар.

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