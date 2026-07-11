В Башкирии в День семьи, любви и верности поженились 160 пар

В Башкирии 8 июля, в День семьи, любви и верности, свои отношения узаконили 160 пар. Самым «свадебным» городом стала Уфа. В башкирской столице создали 42 новые семьи. Больше всего регистраций браков прошло в ЗАГСе Кировского района (11 пар), Калининского (10) и Советского (9).
Среди районов и городов лидером стал Стерлитамак с 13-ю свадьбами, на втором месте Нефтекамск, где поженились 10 пар, третье разделили город Октябрьский и Абзелиловский район, там зарегистрировали по 7 браков.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в красивую дату - 26 июня - узаконили свои отношения 700 пар влюбленных.
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