В Башкирии в красивую дату создали семьи более 700 пар

В ведомстве подчеркнули, что июнь 2026 года подарил сразу несколько таких дат: 06.06.2026, 12.06.2026, 20.06.2026 и 26.06.2026. Последнюю из перечисленных называют идеальной с числом 6, которое в нумерологии связывают с домом, семьёй, уютом. Видимо, поэтому на неё был такой ажиотажный спрос.

Отмечается, будущих супругов привлекают зеркальные даты или такие, в которых набор цифр повторяется. Считается, что они обладают положительной энергией, символизируют гармонию и благоприятно влияют на новые начинания.

Ранее в Башкирии в зеркальную дату родилось 113 новых семей.