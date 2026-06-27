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12:49 (UTC+5), 27 Июня 2026

В Башкирии в красивую дату создали семьи более 700 пар

26 июня в Башкирии заключили брак более 700 пар. Об этом сообщили в госкомюстиции региона.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Инсаф Хужабирганов

В ведомстве подчеркнули, что июнь 2026 года подарил сразу несколько таких дат: 06.06.2026, 12.06.2026, 20.06.2026 и 26.06.2026. Последнюю из перечисленных называют идеальной с числом 6, которое в нумерологии связывают с домом, семьёй, уютом. Видимо, поэтому на неё был такой ажиотажный спрос.

Отмечается, будущих супругов привлекают зеркальные даты или такие, в которых набор цифр повторяется. Считается, что они обладают положительной энергией, символизируют гармонию и благоприятно влияют на новые начинания.

Ранее в Башкирии в зеркальную дату родилось 113 новых семей.

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