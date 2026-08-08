Очередного подростка за рулем мотоцикла задержали в Уфе

Ночные покатушки на мотоцикле закончились для подростка из Уфы в машине ДПС. Парень без права управления сел за руль двухколесного транспорта «Рейсер». Когда несовершеннолетний водитель проезжал по улице Шмидта в микрорайоне Затон его остановили сотрудники столичной Госавтоинспекции.

«На место вызвана мать несовершеннолетнего водителя, при ней юношу отстранили от управления транспортным средством. Мотоцикл помещен на специализированную стоянку», — уточнили в пресс-службе городской ГАИ.

Ранее «Башинформ» сообщал о подростке, который спровоцировал погоню с инспекторами ДПС.