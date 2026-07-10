В Башкирии подросток на мопеде спровоцировал погоню

По данным пресс-службы ГАИ РБ, в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» на 1-м км автодороги Азнаево — Хомутовка — Бижбуляк инспекторы ДПС заметили мопед «Альфа LY50» без государственных регистрационных знаков.
Требование об остановке водитель проигнорировал, но после непродолжительной погони сотрудникам ГАИ удалось задержать правонарушителя. За рулем оказался несовершеннолетний, который не смог предоставить документы на права управления транспортными средствами. Мопед эвакуировали на штрафстоянку.
В отношении матери юного водителя составили административные материалы по статье «передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления». Также материалы проверки переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».
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