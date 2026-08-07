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12:31 (UTC+5), 07 Августа 2026

В вузах России в основной конкурс передали ещё 62 тысячи бюджетных мест

Они остались от невыбранных квот. На данный момент в университеты страны зачислены 117 тысяч первокурсников.

Элина Ахметова
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На сегодняшний день в вузы страны зачислены 117 тысяч абитуриентов, сообщили в минпросвещения России. В приоритетном порядке принимались участники СВО и их дети, а также поступающие по особой и целевой квотам.

На отдельную квоту в этом году выделено 56 684 места. На данный момент по ней зачислены 41 811 человек — более 73% от общего объёма.

Лучшие показатели — у целевой квоты, где студенты поступают по договорам с организациями и органами власти, а затем идут работать по заключённому соглашению. Здесь результаты примерно на 12% выше, чем в прошлом году, отметили в минпросвещения.

Более 62 тыс. бюджетных мест, оставшихся по квотам, уже переданы в основной конкурс, проинформировали в ведомстве.

В Рособрнадзоре напоминают, что суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг продолжает работать в штатном режиме. Он позволяет дистанционно подавать документы, отслеживать конкурсную ситуацию и получать информацию о зачислении.

Ранее сообщали: в Башкирии в этом году ЕГЭ сдавали 17 692 учащихся — на 879 больше, чем в 2025-м. 

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