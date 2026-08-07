В Уфе завершили установку бордюров в сквере имени легендарного разведчика

Подрядная организация завершила установку дорожных бордюров и проложила кабельные линии наружного освещения. Продолжается укладка брусчатки, обустройство детской и спортивной площадок.
На финальной стадии находятся работы по асфальтированию проезда и тротуаров. Согласно проекту планируется разместить малые архитектурные формы и стелу с силуэтом легендарного разведчика.
Свое название сквер получил чуть более двух лет назад. Решение о присвоении ему имени Рихарда Зорге было принято на заседании горсовета Уфы в декабре 2023 года.
Комплексное обновление общественного пространства ведётся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее мы писали, что в Уфе назвали сроки завершения благоустройства Затона-Восточного.
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