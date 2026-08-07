Пятница, 7 Августа 2026
Уфа
+26 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
12:24 (UTC+5), 07 Августа 2026

В Уфе завершили установку бордюров в сквере имени легендарного разведчика

В Октябрьском районе Уфы продолжается благоустройство сквера имени Рихарда Зорге на улице 50 лет СССР. На днях ход работ проверили глава районной администрации Антон Тарасов и первый заместитель председателя горсовета Александр Мельников.

Фото: горсовет Уфы | пресс-служба
Лейла Аралбаева
Прослушать статью:

Подрядная организация завершила установку дорожных бордюров и проложила кабельные линии наружного освещения. Продолжается укладка брусчатки, обустройство детской и спортивной площадок.

На финальной стадии находятся работы по асфальтированию проезда и тротуаров. Согласно проекту планируется разместить малые архитектурные формы и стелу с силуэтом легендарного разведчика.

Свое название сквер получил чуть более двух лет назад. Решение о присвоении ему имени Рихарда Зорге было принято на заседании горсовета Уфы в декабре 2023 года.

Комплексное обновление общественного пространства ведётся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее мы писали, что в Уфе назвали сроки завершения благоустройства Затона-Восточного.

Горсовет Уфы пресс-служба
Горсовет Уфы пресс-служба
Горсовет Уфы пресс-служба
Фото: Горсовет Уфы | пресс-служба
1 из 3
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru