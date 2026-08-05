Власти Уфы назвали сроки завершения благоустройства Затона-Восточного

Семь улиц протяженностью 4,1 км благоустраивают в уфимском микрорайоне Затон-Восточный. По словам и. о. начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Евгения Кулешова, на объекте уже выполнили засыпку песчано-гравийной смеси, ливневые канализации и переустроили инженерные коммуникации.

«Полностью завершено строительство четырех улиц общей протяженностью 1,8 км, — отметил чиновник. — Продолжаются работы по устройству основания и нижнего слоя асфальтового покрытия по боковым проездам улицы № 2. Выполнен монтаж 10 опор наружного освещения из 12, уложено 330 м кабельной линии из 360 м. Ведется работа по установке бортовых камней на участках тротуара и велодорожки, а также на боковых проездах и парковках улицы № 2. Установлено более 3 км бортовых камней. Осталось завершить работы на дублере 21-го квартала: установить 5 опор освещения, уложить 150 м кабельной линии, завершить укладку более 600 м бортовых камней, выполнить устройство дорожной одежды и асфальтирование дороги».

По планам городских властей, благоустройство улиц микрорайона завершится к 31 октября этого года.

Также строители обновляют дорожное полотно на улице Летчиков, Гази Загитова, которая ведет к строящейся школе. Строительно-монтажные работы по устройству дорожного покрытия, включая наружное освещение, планируется завершить к 1 сентября, а весь комплекс работ — до конца ноября 2026 года.

Ранее Башинформ сообщал о выделении средств на оснащение детского сада в микрорайоне Затон-Восточный.