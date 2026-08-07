В Уфе на нескольких улицах ограничат движение транспорта

В Уфе из-за ремонтных работ на инженерных сетях с 7 по 27 августа перекроют две полосы напротив дома № 45 по улице Пушкина. Об этом сообщили в столичной мэрии.
На улице Степана Злобина (у дома № 38) одна полоса будет недоступна с 7 по 31 августа. Кроме того, с 10 по 30 августа ограничат одну полосу по четной стороне улицы Чернышевского в районе Ленина, 13.
Водителей просят учитывать изменения при планировании поездок.
Ранее в селе Башкирии установили карантин по бешенству.
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