В селе Башкирии установили карантин по бешенству

С 5 августа в границах личного подсобного хозяйства на улице Гаты Сулейманова, 96 в селе 1-е Туркменево Баймакского района введен карантин по бешенству. Указ об этом подписал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Во время действия специальных мер установлен ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение болезни. В том числе запрещается ввоз и вывоз животных с подкарантинной территории. Также здесь нельзя проводить сельхозярмарки и выставки.

Ранее карантин сняли в Учалинском районе Башкирии.