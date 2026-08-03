В Учалинском районе Башкирии сняли карантин по бешенству

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о снятии ограничительных мероприятий по бешенству животных на территории села Уральск Учалинского района.
Карантин отменён с 3 августа 2026 года. Ограничения снимаются с территории местного детского сада и всего неблагополучного пункта в границах села Уральск.
Предыдущий указ об установлении карантина, подписанный 3 июня 2026 года, признан утратившим силу.
Ранее в Башкирии сняли карантин по бешенству животных в Иглино.
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