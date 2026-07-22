В Башкирии снят карантин по бешенству животных

Согласно указу руководителя региона, карантин снят с 14 июля 2026 года. Речь идет о личном подсобном хозяйстве в селе Иглино, на ул. Ореховая, дом 16, а также «неблагополучного пункта в границах села Иглино», уточняется в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, с 14 июля 2026 года.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об установлении карантина по бешенству животных на территории деревни Юлдыбай Кугарчинского района, сообщал Башинформ.