В Башкирии снят карантин по бешенству животных

Согласно указу руководителя региона, карантин снят с 14 июля 2026 года. Речь идет о личном подсобном хозяйстве в селе Иглино, на ул. Ореховая, дом 16, а также «неблагополучного пункта в границах села Иглино», уточняется в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, с 14 июля 2026 года.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об установлении карантина по бешенству животных на территории деревни Юлдыбай Кугарчинского района, сообщал Башинформ.
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