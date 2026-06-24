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03:24 (UTC+5), 24 Июня 2026

В Кугарчинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству животных

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об установлении карантина по бешенству животных на территории деревни Юлдыбай Кугарчинского района. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Фото: Инсаф Хужабирганов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Карантин введен с 22 июня 2026 года для ликвидации и предотвращения дальнейшего распространения бешенства животных на территории республики.

Эпизоотическим очагом определена территория в границах личного подсобного хозяйства, расположенного в деревне Юлдыбай, на улице Хадии Давлетшиной, дом 20.

«Определить неблагополучным пунктом территорию в границах деревни Юлдыбай сельского поселения Юлдыбаевский сельсовет муниципального района Кугарчинский район РБ», — говорится в указе руководителя региона.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее на территории села Уральск Учалинского района ввели карантин по бешенству животных, сообщал Башинформ.

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