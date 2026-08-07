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11:39 (UTC+5), 07 Августа 2026

В деревне Башкирии после Прямой линии Главы отремонтировали дорогу

Жители деревни Новомихайловка Чишминского района дождались обновления дорожного покрытия через населенный пункт. Их обращение на Прямую линию-2024 с Главой Башкортостана Радием Хабировым не осталось без внимания.

Фото: проект «Инцидент-репортаж» | стоп-кадр видео
Иван Вавилов
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Как рассказали в новом выпуске проекта ЦУР РБ и канала БСТ «Инцидент-репортаж», эта дорога востребована — ежедневно по ней проезжают десятки машин. Однако для решения проблемы потребовалось время: ремонт нуждался в финансировании, а бюджет муниципалитетов распределяется заранее. Тем не менее Новомихайловку включили в план, и в 2025 году субсидия из республиканского бюджета по линии минтранса региона позволила району полностью заасфальтировать путь.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова отметила, что реестр «фонящих» объектов формируется в том числе благодаря сигналам жителей.

«Список „фонящих“ объектов мы формируем с помощью жалоб жителей, которые нам помогают своими обращениями в ЦУР. При планировании ремонта это учитывается», — прокомментировала Минакова.

Жители деревни перемены оценили по достоинству.

«По сравнению с тем, что было раньше, стало гораздо лучше», — считает Елена Уразметова.
«Впервые за 75 лет я вижу здесь хорошую дорогу», — поделился Владимир Танайлов.

Ранее в Башкирии после Прямой линии Хабирова расселили аварийный дом в Чишмах.

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