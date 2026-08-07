В деревне Башкирии после Прямой линии Главы отремонтировали дорогу

Как рассказали в новом выпуске проекта ЦУР РБ и канала БСТ «Инцидент-репортаж», эта дорога востребована — ежедневно по ней проезжают десятки машин. Однако для решения проблемы потребовалось время: ремонт нуждался в финансировании, а бюджет муниципалитетов распределяется заранее. Тем не менее Новомихайловку включили в план, и в 2025 году субсидия из республиканского бюджета по линии минтранса региона позволила району полностью заасфальтировать путь.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова отметила, что реестр «фонящих» объектов формируется в том числе благодаря сигналам жителей.

«Список „фонящих“ объектов мы формируем с помощью жалоб жителей, которые нам помогают своими обращениями в ЦУР. При планировании ремонта это учитывается», — прокомментировала Минакова.

Жители деревни перемены оценили по достоинству.

«По сравнению с тем, что было раньше, стало гораздо лучше», — считает Елена Уразметова.

«Впервые за 75 лет я вижу здесь хорошую дорогу», — поделился Владимир Танайлов.