В деревне Башкирии после Прямой линии Главы отремонтировали дорогу

Как рассказали в новом выпуске проекта ЦУР РБ и канала БСТ «Инцидент-репортаж», эта дорога востребована — ежедневно по ней проезжают десятки машин. Однако для решения проблемы потребовалось время: ремонт нуждался в финансировании, а бюджет муниципалитетов распределяется заранее. Тем не менее Новомихайловку включили в план, и в 2025 году субсидия из республиканского бюджета по линии минтранса региона позволила району полностью заасфальтировать путь.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова отметила, что реестр «фонящих» объектов формируется в том числе благодаря сигналам жителей.
«Список „фонящих“ объектов мы формируем с помощью жалоб жителей, которые нам помогают своими обращениями в ЦУР. При планировании ремонта это учитывается», — прокомментировала Минакова.
Жители деревни перемены оценили по достоинству.
«По сравнению с тем, что было раньше, стало гораздо лучше», — считает Елена Уразметова.
«Впервые за 75 лет я вижу здесь хорошую дорогу», — поделился Владимир Танайлов.
Ранее в Башкирии после Прямой линии Хабирова расселили аварийный дом в Чишмах.
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