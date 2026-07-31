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18:25 (UTC+5), 31 Июля 2026

В Башкирии после Прямой линии Хабирова расселили аварийный дом в Чишмах

Жильцы дома № 15 по улице Молодежной в Чишмах получили новые квартиры. Их обращение на Прямую линию-2025 с Главой Башкортостана Радия Хабирова не попало в прямой эфир, однако осталось без внимания — вопрос взяли в проработку специалисты Центра управления республикой.

Фото: ЦУР Башкортостан | проект «Инцидент-репортаж»
Иван Вавилов
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Как рассказали в новом выпуске совместного проекта ЦУР и телеканала БСТ «Инцидент-репортаж», к решению проблемы подключились власти Чишминского района. Аварийное жилье в муниципалитете — а это 36 домов, где проживало 289 семей — было заявлено в реестр на снос в рамках федеральной программы расселения. Мероприятия шли поэтапно, однако после сигнала на Прямую линию удалось существенно ускорить процессы.

Супруги Диваевы прожили в старом доме полвека, поэтому переезд в двухкомнатную квартиру дома № 26 на ул. Центральной стал для них новым этапом жизни.

«В этой квартире нам очень удобно — все преимущества налицо, все удобства есть. Мы очень довольны», — поделилась Зина Диваева.

Другая обладательница благоустроенного жилья Залия Бикбулатова тоже уже освоилась на новом месте. Она отметила, что в помещении тепло и светло, а магазины и соцобъекты находятся в шаговой доступности. Соседи, по ее словам, быстро стали своими.

«Квартира большая, с хорошим ремонтом, магазины рядом, двор хороший, игровая площадка для детей — все предусмотрено», — рассказала Залия Бикбулатова.

Ранее в городе Башкирии по итогам Прямой линии с Хабировым отремонтировали мост.

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