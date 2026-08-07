В Башкирии за сутки произошло два возгорания сухой травы

В Башкирии за минувшие сутки зарегистрировано два возгорания сухой растительности. Трава горела в Стерлитамакском и Хайбуллинском районах. Все пожары потушены, сообщили в госкомитете республики по ЧС.

Всего, по данным ведомства, с начала 2026 года возникло 16 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 гектаров и 215 загораний сухой растительности на общей площади более 650 гектаров.

Ранее поля горели в Уфимском районе и в Сибае.