В Башкирии потушили пожар в поле

Несколько сухих дней – и вновь чрезвычайные службы фиксируют природные пожары. За прошедшие сутки потушено два загорания сухой растительности – в Уфимском районе и в Сибае.

Всего с начала года возникло 16 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 га и 213 загораний сухой растительности на общей площади более 649 га.